Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?

Gazeteci Bahar Feyzan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının sıradan bir vatandaşa katkısının olmayacağını savundu.

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Devlet Bahçeli'nin ilk adımıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği, birçok siyasi, diplomatik ve sanatçı şahsiyetin, sivil toplum örgütlerinin desteklediği "Terörsüz Türkiye" süreci, bölücü terör örgütünün silah bırakma kararını resmen açıklamasıyla yeni bir eşiğe girdi.

Yurt genelinde karar halaylarla kutlanırken, uluslararası camiada da Türkiye'nin terörle mücadeledeki barışçıl başarısından övgüyle söz ediliyor.

Ne var ki, toplumdaki yeşeren umudu anlayamayan bazı kesimler, sırf muhalif olmak adına, yaşanan gelişmelere şüphe ile bakmayı da geçip, süreci baltalama, umutları kırma eğiliminde.

BAHAR FEYZAN: "BİZE NE FAYDASI VAR"

Gazeteci Bahar Feyzan, terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini resmen açıklamasının, topluma "faydası olmadığını" savundu:

PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın..