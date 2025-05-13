BIST 9.747
DOLAR 38,77
EURO 43,04
ALTIN 4.035,82
HABER /  SPOR

Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti

Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Kayseri'ye galibiyeti getiren golleri 12, 29 ve 63. (P) dakikalarda Miguel Cardoso attı.

Antalya'nın sayısını 25. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.

GALATASARAY DEPLASMANINA GİDECEK

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça yükselterek puanını 44 yapan Kayserispor, ligdeki bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanına gidecek.

43 puanda kalan Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li rapçi "Diddy"ye ilişkin dava görülmeye başlandı
ABD'li rapçi "Diddy"ye ilişkin dava görülmeye başlandı
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Bahar Feyzan'dan PKK'nın feshiyle ilgili tepki çeken yorum: Topluma ne faydası var?
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
Gümüşhane'de heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor
Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...
Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...
Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Dışişleri Bakanı Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler
Netanyahu, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin "askeri baskı" sayesinde serbest kaldığını savundu
Netanyahu, ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin "askeri baskı" sayesinde serbest kaldığını savundu
Çorum’da atletizm sahasına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum’da atletizm sahasına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kampını Slovenya'da yapacak
Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kampını Slovenya'da yapacak
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Ankara'da "Avrupa'nın Güvenliğini Şekillendirmek" paneli düzenlendi
Ankara'da "Avrupa'nın Güvenliğini Şekillendirmek" paneli düzenlendi