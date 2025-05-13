O paylaşım sonrası Yılmaz Özdil hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.
YILMAZ ÖZDİL'İN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI
Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz Özdil, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" ifadelerini kullanmıştı.