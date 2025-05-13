'Bahçeli, Demirtaş'la görüşmek istedi' iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la telefon görüşmesi yapmak istediği ve cezaevi yönetiminin söz konusu talebi cevapsız bıraktığı iddia edildi.

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Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Bahçeli’nin özel kalem müdürü bugün (12 Mayıs) öğle saatlerinde bu talebi iletti. Özel kalem müdürü, Demirtaş’ın Edirne’deki avukatını aradı, telefon görüşmesinin koşullarının sağlanmasını talep etti.

Aynı saatlerde DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi’ne geldi. Buldan, Demirtaş’la görüşmek için cezaevindeydi. Cezaevi ikinci müdürü, Buldan’ı giriş kapısında karşıladı. Bahçeli’nin talebinden haberdar olan Buldan, bu talebin birinci müdüre iletilmesini, bakanlık üzerinden görüşme imkânının sağlanmasını istedi.

MÜDÜRDEN YANIT GELMEDİ

Buldan daha sonra Demirtaş’la görüşmeye başladı. Bir saatten fazla zaman geçti. Ne birinci müdür ne de ikinci müdür görüşme talebine herhangi bir cevap verdi. Demirtaş bu durum karşısında sinirlendi, başgardiyanla sert bir tartışmaya girdi. Tüm ısrarlara rağmen müdür, görüşmeye gelmedi, herhangi bir bilgi de vermedi. Demirtaş ve Buldan da yanıt alamadı.

İSMAİL SAYMAZ: BAKANLIĞA ULAŞMIŞ BİR BAŞVURU YOK

Öte yandan, gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu habere ilişkin şunu aktardı:

"Güvendiğim gazeteci Ferit Aslan'ın Bahçeli-Demirtaş görüşme talebi haberi üzerine Adalet Bakanlığı yetkililerini aradım.

Bana verilen resmi bilgi: Sn. Bahçeli'den Sn. Demirtaş'la görüşmek üzere Bakanlığa ulaşmış herhangi bir başvuru yoktur."