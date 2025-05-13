Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmuştu

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmuştu. Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili bir haberi yalanlayarak, oyuncunun taburcu olmaya hazırlandığını duyurdu.

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Süper Lig devi Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp Mert Hakan'ın sakatlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe açıklamasında, ''Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Oda TV, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili bir haber paylaşmış ve yer alan haberde tecrübeli oyuncunun enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.