BIST 9.747
DOLAR 38,80
EURO 43,12
ALTIN 4.057,09
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmuştu

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! Enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmuştu

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat olmuştu. Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili bir haberi yalanlayarak, oyuncunun taburcu olmaya hazırlandığını duyurdu.

Abone ol

Süper Lig devi Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp Mert Hakan'ın sakatlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe açıklamasında, ''Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Oda TV, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili bir haber paylaşmış ve yer alan haberde tecrübeli oyuncunun enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Akaryakıta dev zam geliyor! Benzin ve motorin için acele edin, litre fiyatı ne kadar olacak?
Akaryakıta dev zam geliyor! Benzin ve motorin için acele edin, litre fiyatı ne kadar olacak?
Öcalan’ın durumu ile ilgili 3 farklı senaryo! Kulislerden sızdı
Öcalan’ın durumu ile ilgili 3 farklı senaryo! Kulislerden sızdı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1017 şüpheli yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1017 şüpheli yakalandı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama
BM Genel Sekreteri Guterres'ten PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama
İstanbul açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
İstanbul açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası
Şamil Tayyar'dan Abdullah Öcalan iddiası
PKK'nı fesih ve silah bırakma kararına hangi Bakan ne dedi?
PKK'nı fesih ve silah bırakma kararına hangi Bakan ne dedi?
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
O paylaşım sonrası Yılmaz Özdil hakkında soruşturma!
O paylaşım sonrası Yılmaz Özdil hakkında soruşturma!
Aliyev'den, PKK'nın silah bırakması ile ilgili paylaşım
Aliyev'den, PKK'nın silah bırakması ile ilgili paylaşım
Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti
Kayserispor konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle geçti