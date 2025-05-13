Akaryakıta dev zam geliyor! Benzin ve motorin için acele edin, litre fiyatı ne kadar olacak?
Brent petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 7 Mayıs'ta motorine 1 lira 31 kuruş indirim gelmişti. Bu kez hem benzine hem de motorine zam geliyor. İlk fiyat değişimi bu gece olacak. İşte akaryakıtta yeni rakamlar...Abone ol
Mayıs ayı başında petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine inmiş bununla birlikte akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. İndirim sevinci kısa sürdü, araç sahipleri depoları doldurmak için acele edin bu kez çifte zam geliyor. Benzinin fiyatı bu gece yarısı değişiyor.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
NTV'de yer alan habere göre benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul Anadolu yakası
Benzin:45.15 TL/LT
Motorin: 44.11 TL/LT
LPG:25.59 TL/LT
İstanbul Avrupa yakası
Benzin:45.29 TL/LT
Motorin:44.22 TL/LT
LPG:26.19 TL/LT
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
İstanbul'da benzinin 46.77 liraya, Ankara'da 47.4 liraya, İzmir'de ise 47.74 liraya yükselmesi bekleniyor.
Motorinin İstanbul'da 45.5 liraya, Ankara'da 46.32 liraya, İzmir'de ise 46.65 liraya çıkması bekleniyor.