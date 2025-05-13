Öcalan’ın durumu ile ilgili 3 farklı senaryo! Kulislerden sızdı

Terör örgütü PKK’nın kendilerini fesih ettiğini ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğini duyurmasının ardından İmralı’daki durumun ne olacağı da tartışma konusu olmaya başladı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın durumu ve pozisyonuna ilişkin 3 farklı senaryonun konuşulduğu öğrenildi. İşte Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği süreçle ilgili en çok merak edilen ‘Öcalan’ detayına ilişkin konuşulanlar…

Abone ol

PKK’nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklamasında, söz konusu kararların uygulanması için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması talep edilirken, sağlam ve bütünlüklü bir hukuka güvence vurgusu da yapılması kulislerde bundan sonraki süreçte Öcalan’ın durumu ve pozisyonuna ilişkin senaryoları gündeme getirdi.

İşte Milliyet gazetesinde yer alan konu ile ilgili 3 farklı senaryonun detayları:

1-) DEM Parti ve örgüt kanadı sürekli “fiziki özgürlük” istese de, Öcalan’ın, güvenlik endişesiyle İmralı dışına çıkmak istemediği biliniyor.

DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dillendirdiği umut hakkının gündeme gelmesini bekliyor.

2-) “Umut hakkı” talebi de sürecin ilerleyen saflarında gündeme gelebilecek bir konu olarak değerlendiriliyor. En kısa vadede yapılabilecekler arasında Öcalan’ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı hatta sağlandığı konuşulurken, gündeme getirilecek düzenlemeler ile avukatları, DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılması, diğer siyasi parti temsilcileri ve arzu ettiği akademisyen, yazar, gazeteciler ile görüşmelerine izin verilmesinin mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

3-) PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti’nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan’ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor. Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, İnfaz Kanunu’nda beklentileri karşılayacak düzenlemelere gidilmesi, silah bırakan PKK’lıların akıbeti, kayyum düzenlemesiyle görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesi gibi adımların atılmasının ardından DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dillendirdiği umut hakkının gündeme gelmesini bekliyor.