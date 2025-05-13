Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında şoför tutuklandı! İfadesine bakın

Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde tüm çabalarına rağmen aracı durduramadığını talimatlara uygun aracı kullandığını söyledi.

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Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen sürücü Şaban Ş. hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Şaban Ş'nin Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'nde alınan ifadesine ulaşıldı.

Olay günü 12.57'de mesaiye başladığını aktaran Şaban Ş, ilk seferinin ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferini yapmak üzere kullandığı metrobüsü değiştirerek yola çıktığını ve havanın yağışlı olduğunu söyledi.

"Durağa gelmeden yaklaşık 100 metre önce frene basmaya başladım"

Şaban Ş, sefere çıktığı metrobüsün çift körüklü olmasından dolayı diğerlerinden daha uzun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Saadetdere Metrobüs Durağı'na kadar bir sorun yaşamadım. Metrobüste yolcu yoğunluğu vardı. Aynı gün 16.55 sıralarında Saadetdere Durağı'ndan, Haramidere Durağı'na doğru gitmekteydim. İki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli şekilde hareket etmekteydim. Bu sebeple hızımı yavaş tutuyordum. Maksimum hızımın 40 kilometre/saat olduğunu düşünmekteyim. Durağa gelmeden yaklaşık 100 metre önce frene basmaya başladım. Havanın yağışlı ve metrobüs durağı yolunun kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı ancak kızaklayıp durmadı."

"Tüm çabalarıma rağmen aracı durduramadım"

Aracı durdurmak için tekrar frene bastığını belirten Şaban Ş, "Aracı durduramadım. Önümdeki aracın yolcu indirip bindirmekte olduğunu gördüm. Kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağda yer alan betona çarpıp durabileceğim düşüncesiyle direksiyonu sağa kırdım. Tüm çabalarıma rağmen aracı durduramadım. Öndeki metrobüse arkadan çarptım. Panik halde olduğum için imdat frenini çekemedim. İmdat frenini çekemediğim için kullanmış olduğum metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi. Bende yaralandım. Hastaneye kaldırıldım." ifadelerini kullandı.

Şaban Ş. talimatlara uygun şekilde aracı kullandığını, yağış sonrası yolun kaygan olduğunu bildiği için aracı temkinli kullandığını söyledi.

Seferini tamamladıktan sonra İETT görevlilerine yolun kaygan olmasına ilişkin bilgi vereceğini, ancak bilgi veremeden kazanın olduğunu belirten Şaban Ş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti.