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Balık Ayhan olarak bilinen sanatçı Ayhan Küçükboyacı hayatını kaybetti

Balık Ayhan olarak bilinen sanatçı Ayhan Küçükboyacı hayatını kaybetti

Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Balık Ayhan bu sabah hayatını kaybetti.

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Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan ve halk arasında Balık Ayhan ismiyle meşhur olan ünlü sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti.

Balık Ayhan, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış ve nefes darlığı şikayetiyle yoğun bakımda tedavisine devam edilmişti. Balık Ayhan’ın hastanede devam eden yoğun tedaviye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Balık Ayhan kimdir?
Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan akıllarda darbukasıyla kalmış ve renkli bir kişilik olarak sanat hayatına devam etmişti.

Balık Ayhan lakabı ile tanınan sanatçının gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olarak bilinmektedir.

Balık Ayhan ismi ile tanınan şarkıcı ve darbuka ustası Ayhan Küçükboyacı, 1967 yılında İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Roman bir ailenin evladı olan Balık Ayhan, 8 kardeşin en küçüğüdür.
Müzikle iç içe büyüyen genç yetenek, Hacıhüsrev’de teneke kutularla yaptığı darbukalarla ritimle tanıştı. Henüz 6 yaşında ilk gerçek darbukasına kavuşan sanatçı, çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başladı. Zamanla özel hocalardan dersler alarak yeteneğini geliştirdi. 16 yaşına geldiğinde ise Galata Kulesi’nde sahne alarak profesyonel müzik hayatına adım attı.
1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile tanınmış ve sesini milyonlara duyurmayı başarmıştır.

Balık Ayhan lakabı nereden geliyor?
İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümleriyle müzik piyasasında adından söz ettiren Balık Ayhan, birçok sinema filmine müzikleriyle katkıda bulundu. Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri haline gelen sanatçının “Balık Ayhan” lakabı ise çocukluk yıllarına dayanıyor.
Küçük yaşlarda annesinin kucağından mahalle büyüklerinin sevmek için aldığı Ayhan’ın, sevenlerin kucağından adeta bir balık gibi sıyrılması bu lakabın doğmasına neden oldu.

Hangi filmlerde rol aldı?
Sanat hayatı boyunca sadece müzikle değil, oyunculuğuyla da iz bırakan Balık Ayhan, Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk adlı sinema filmleri ile Delikanlı isimli dizide rol aldı. Ayrıca siyasete atılarak kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

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