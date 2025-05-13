Abdullah Ağar PKK feshini beğenmedi! Cehenneme giden yol deyip asıl amacın...

12 Mayıs 2025 pazartesi günü 47 yıllık varlığını sonlandıran PKK'nın bildirgesi tartışma konusu oldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın aldığı kararın stratejik olarak sorgulanması gerektiğini vurguladı ve "Maksat Türkiye'nin gözünü boyamak' diyerek uyarılarda bulundu.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Youtube kanalında terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını yorumladı. Abdullah Ağar'a göre bu adımın iyice irdelenmesi gerekiyor. Tuzaklar olabileceğine dikkat çeken Abullah Ağar, şunları söyledi;



-"Örgütün temel amacı Suriye’de varlığını korumak. Burada silahlı-siyasi gücünü koruyarak, kontrol ettiği alanlarda hakimiyeti güçlendirmek. Örgüt, öncelikle Suriye’deki bütün Kürtleri etki altına almayı amaçlıyor. Bu şekilde Türkiye’nin YPG/PKK'ya müdahale etmesini engellemek amaçlanacak. Türkiye'nin olan bitene göz yumması için çabalanacak.

Asıl amaç Suriye'de devlet...

-Maksatları öncelikle ‘Türkiye’nin gözünü boyayarak’ Suriye’yi bitirmek. Şu an ‘Ana niyet ve maksadı’ Türkiye’nin Suriye’de terör devleti varlığına müdahale etmesini engellemek."

Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir

Terör örgütü PKK'nın fesih bildirgesinin diline de dikkat çeken Abdullah Ağar şöyle devam etti:

- "Lozan'dan girmişler işe. Doğrudan doğruya devletin kuruluş senedini hedef aldıklarını görüyorum. Bu çok önemli.

Bir diğer taraftan da 'Silahlı mücadeleyi bıraktık' diyor, yani silahları bıraktık demiyor. Bunun ne anlama geldiğini zaman içinde anlayacağız.

-Şunu söylemeliyim, karşımızdakinin terör örgütü olduğunu unutmamalıyız. Bu terör örgütünün şam şeytanı, bağdat hırsızı bir kafa taşıdığını ve ortaya çıkan durumu kendi menfaatleri doğrultusunda nasıl istismar edeceğini, edebileceğini görelim. Ve tedbirlerimizi ona göre geliştirelim.

-Ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti lehine sonuçlanabileceğini düşündüğümüz durumun tam tersi bir hesap kitap olabilir. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir."