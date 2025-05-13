Mehmet Şimşek, Londra'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform gündemi hakkında sunum yapacak. Şimşek ayrıca EBRD toplantısında başkan yardımcılığı görevini üstlenecek ve uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin orta vadeli ekonomik hedeflerini anlatacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün başlayacak Londra temasları kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelecek. 15 Mayıs’a kadar sürecek ziyaret boyunca Şimşek, uluslararası finans çevrelerine Türkiye ekonomisinin görünümünü ve uygulanan reform politikalarını aktaracak.

Şimşek’in temaslarının ilk durağı, Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas tarafından düzenlenen “Türkiye Konferansı” olacak. Konferansta yatırımcılara hitap edecek olan Bakan, Türkiye’nin ekonomik programını, mali disiplin çerçevesindeki hedefleri ve yatırım fırsatlarını içeren kapsamlı bir sunum yapacak.

Bakan Şimşek, Londra programı çerçevesinde bire bir görüşmelerle de yatırımcı gruplarıyla buluşacak. Bu temaslarda Orta Vadeli Program, yapısal reform süreci ve Türkiye'nin yatırımcı dostu politikaları değerlendirilecek.

Şimşek ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yıllık toplantısına katılarak Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. EBRD tarafından düzenlenecek "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum gerçekleştirecek olan Şimşek, soru-cevap bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Londra temasları kapsamında, Bakan Şimşek’in bazı ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. Bu görüşmelerde ekonomik iş birliği ve karşılıklı yatırım potansiyelleri masaya yatırılacak.