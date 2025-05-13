Afyonkarahisar'da polis memurunun feci ölümü! Çabalar sonuçsuz kaldı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde polis memurunun kullandığı otomobil şarampole düştü. Yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.Abone ol
Alpaslan Atacan Çakan (34) idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil, Çamözü köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.
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