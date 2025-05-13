BIST 9.728
DOLAR 38,80
EURO 43,15
ALTIN 4.060,95
HABER /  GÜNCEL

4 kentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

4 kentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 4 kentte, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü DEAŞ finansmanının önlenmesine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu öldü! O itfaiye eri hakkında flaş karar
Evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu öldü! O itfaiye eri hakkında flaş karar
İmamoğlu'nun diploma iptal kararı tebliğ edildi
İmamoğlu'nun diploma iptal kararı tebliğ edildi
Adana'da çöpte kafatası bulundu, ürküten olayın sırrı çözüldü! Bir doktorun eşi atmış
Adana'da çöpte kafatası bulundu, ürküten olayın sırrı çözüldü! Bir doktorun eşi atmış
Öğretmenleri taşıyan minibüsler çarpıştı! 28 yaralı var
Öğretmenleri taşıyan minibüsler çarpıştı! 28 yaralı var
VakıfBank'tan 1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi
VakıfBank'tan 1 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi
Polonya'dan Rusya'ya suçlama: Kundakçı tuttular
Polonya'dan Rusya'ya suçlama: Kundakçı tuttular
Cari açık şubatta 4,09 milyar dolar oldu
Cari açık şubatta 4,09 milyar dolar oldu
Ümit Özdağ PKK fesihi için tek cümle etti; Silivri'de Öcalan'dan kötü şartlardayım dedi
Ümit Özdağ PKK fesihi için tek cümle etti; Silivri'de Öcalan'dan kötü şartlardayım dedi
Türkiye Kupası finali! Galatasaray tam kadro, hedef çifte kupa
Türkiye Kupası finali! Galatasaray tam kadro, hedef çifte kupa
Interpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı
Interpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı
Cannes Film Festivali'nde 'kıyafet' yasağı
Cannes Film Festivali'nde 'kıyafet' yasağı
Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldı sebebi de attığı bu olay tweet
Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldı sebebi de attığı bu olay tweet