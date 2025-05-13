Cannes Film Festivali'nde 'kıyafet' yasağı

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, kırmızı halıda radikal bir değişikliğe gidiyor. Kırmızı halıda giyilen kıyafetlere bazı kısıtlamalar getirildi. Festivalin resmi kurallarında, "Nezaket gereği, kırmızı halıda ve festival alanının herhangi bir yerinde çıplaklık yasaktır" ifadesi kullanıldı.

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78. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalde birbirinden ünlü isimler kırmızı halıda şıklık yarıştıracak.

Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldıklarını açıkladı.

People dergisinin haberine göre, 24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarını uyması bekleniyor.

'ÇIPLAKLIK YASAKTIR'

Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin diğer herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetelere iizin verilmiyor." ifadeleri yer alıyor.

Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi "gerekli" olarak nitelendirildi.

Ayrıca erkek ve kadınlar için alternatif stiller de sunuluyor: küçük bir siyah elbise, bir kokteyl elbisesi, koyu renkli bir pantolon takımı, siyah pantolonlu şık bir üst...

Ayakkabı seçimi için ise "topuklu veya topuksuz zarif ayakkabılar ve sandaletler" uygun görülüyor ancak krımızı halıda spor ayakkabılara izin verilmiyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA

Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson kırmızı halıda boy gösterecek.

Cannes Film Festivali'nin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.