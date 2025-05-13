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İmamoğlu'nun diploma iptal kararı tebliğ edildi

İmamoğlu'nun diploma iptal kararı tebliğ edildi

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart’ta “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edilen üniversite diploması kararı 55 gün sonra tebliğ edildi.

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Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, İstanbul Üniversitesi’nin yönetim kurulu kararıyla iptal edildi. Üniversite, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasının iptal kararına gerekçe olarak “yokluk” ve “açık hata”yı gösterdi.

Tebligata, Rektör Osman Bülent Zülfikar yerine vekil sıfatıyla Yahya Güldiken imza attı.

Diploma iptaline ilişkin tebligatta şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli toplantısında alınan hükmü ile; İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.”

İmamoğlu'nun diploma iptal kararı tebliğ edildi - Resim: 0

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