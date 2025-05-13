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Interpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Interpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi, Kırıkkale'de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu A.K.O'yu kent merkezinde yakaladı. Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Interpol peşindeydi! Kırmızı bültenle aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı - Resim: 0

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