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Ümit Özdağ PKK fesihi için tek cümle etti; Silivri'de Öcalan'dan kötü şartlardayım dedi

Ümit Özdağ PKK fesihi için tek cümle etti; Silivri'de Öcalan'dan kötü şartlardayım dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ X hesabından PKK'nın fesih kararı için tek cümlelik bir yorumda bulundu. Ümit Özdağ'dan gelen son mesaj ise sitem doluydu. Ümit Özdağ, "1989'dan bu yana mücadele ettiğim terörist örgüt ve onun siyasi kadroları şimdi alkışlanırken, ben Silivri cezaevinde, Öcalan'dan çok daha ağır şartlarda, suçsuz şekilde rehin tutuluyorum." dedi.

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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ terör örgütü PKK’nın fesih kararına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK bildirisinden anlaşılan şudur: İstiklal Savaşı'nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması'nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması'nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için ÖZÜR DİLEMEMİZ BEKLENİYOR.

Öcalan'dan kötü şartlarda tutuluyorum

Ümit Özdağ, bu sabah attığı son mesajında ise 'terörist örgüt alkışlanırken, ben Silivri'de Öcalan'dan daha ağır şartlarda rehin tutuluyorum" dedi. Ümit Özdağ'ın Silivri'den yazdıkları şöyle;

-Tüm akademik ve siyasi hayatım Türk devletinin güvenliği, Türk milletinin birliği mücadelesi ile geçti. Sadece kütüphane ve kitaplardan değil, sahadan da bilgi toplayarak çalıştım. Eruh’un köylerinde geceledim; Batman'da insanlarla görüştüm. Askerin, polisin, jandarmanın, korucunun, istihbaratçının yanında oldum. Zaman zaman birlikte çalıştım. Devletin değişik kurumlarında güvenlik birimlerine dersler verdim. PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele ettim. 

1989'dan bu yana mücadele ettiğim terörist örgüt ve onun siyasi kadroları şimdi alkışlanırken, ben Silivri cezaevinde, Öcalan'dan çok daha ağır şartlarda, suçsuz şekilde rehin tutuluyorum. Tarih bunu yazacak. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Türk Milleti!
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