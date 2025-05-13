TÜİK Mart 2025 dış ticaret verilerini açıkladı

TÜİK, Mart 2025’e ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre ihracat ve ithalatın hem birim değer hem de miktar endekslerinde genel olarak artış yaşandı. Gıda ve enerji gibi bazı sektörlerdeki gerilemelere rağmen, dış ticaret haddinde hafif bir iyileşme kaydedildi.

Abone ol

TÜİK’in “Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2025” bülteni, Türkiye'nin dış ticaretinde dengeli bir artış sürecine işaret ediyor. Yayımlanan verilere göre, ihracat ve ithalat birim değer endekslerinde sınırlı da olsa artış kaydedilirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler, dış ticaret hacminin mart ayında genel olarak yükseliş gösterdiğini ortaya koydu.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

Mart ayında ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Bu artış özellikle gıda, içecek ve tütün sektörlerinde etkili oldu. Söz konusu grupta endeks yüzde 9,3 oranında yükselirken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 2,2’lik bir artış kaydedildi.

Ancak yakıt ürünleri grubunda yüzde 15,4’lük sert bir düşüş yaşandı. İmalat sanayi ürünlerinde (gıda, içecek ve tütün hariç) ise ihracat birim değeri yıllık bazda yüzde 1,6 oranında arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ SINIRLI ARTTI, GIDADA DÜŞÜŞ VAR

İhracat miktar endeksinde de genel olarak artış görüldü. Mart ayında söz konusu endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında yükseldi. Ancak bazı alt sektörlerde gerileme dikkat çekti. Özellikle gıda, içecek ve tütünde ihracat miktarı yüzde 6,3 oranında azalırken, ham maddelerde yüzde 4,1, yakıtlarda ise yüzde 1,1 düşüş kaydedildi. Buna karşın imalat sanayinde yüzde 2,0 oranında artış gerçekleşti.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

Mart 2025’te ithalat birim değer endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında arttı. Bu artışta gıda, içecek ve tütün grubundaki yüzde 16,2’lik yükseliş dikkat çekerken, yakıt ürünleri yüzde 1,2 oranında değerlendi. Ancak ham madde (yakıt hariç) kaleminde yüzde 4,3, imalat sanayinde ise yüzde 1,4 oranında düşüş yaşandı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİNDE DENGE ARAYIŞI

İthalat miktar endeksi de mart ayında yıllık bazda yüzde 0,8 oranında arttı. Bu artış, özellikle gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,0, yakıtlarda yüzde 5,1, imalat sanayinde ise yüzde 2,7 oranında gerçekleşen yükselişlerden kaynaklandı. Buna karşılık, ham maddeler (yakıt hariç) grubunda yüzde 7,3 oranında dikkat çekici bir azalma yaşandı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKSLER DE ARTIŞTA

TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 153,9’dan 160,6’ya yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise bir yıl öncesine göre yüzde 5,7 artışla 162,0’dan 171,1 seviyesine çıktı.

Benzer şekilde, ithalat tarafında da yukarı yönlü bir eğilim görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi, şubat ayındaki 128,0 seviyesinden 131,6’ya çıkarak yüzde 2,8 oranında artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de yüzde 4,0 artışla 131,4’ten 136,7’ye yükseldi.