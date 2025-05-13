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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "En kritik eşiği geride bıraktık"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "En kritik eşiği geride bıraktık"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nın kendisini feshetme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Altun, terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, "Süreçte en kritik eşiği geride bıraktık. Artık daha dikkatli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Türkiye-Balkanlar Medya Forumu"nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devletimizin kararlılığını kimsenin test etmesine müsaade etmeyiz

Menzile varıncaya kadar umudu büyüten, riskleri azaltan bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Kardeşlik iklimini büyüten bir Türkiye var

"KRİTİK EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"

Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan süreçte en kritik eşiği geride bıraktık.

Terörle toplumsal kaos hedefleyen, provokasyonlar öğretmek isteyen ve artık bu provokasyonlarla Türkiye'yi istikamet vermek isteyenler başarılı olamayacaktır

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