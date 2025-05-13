Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.
Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bülent Şakrak yeni aşkını bu fotoğrafla ilan etti! Aralarındaki yaş farkı büyük