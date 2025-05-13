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Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı!

Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.

Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı! - Resim: 0

Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı! - Resim: 1

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