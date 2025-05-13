Özgür Özel ağız değiştirdi Devlet Bahçeli için 180 derece döndü lafı kavga çıkarır

CHP lideri Özgür Özel, dün terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından bugün sürece dair bambaşka açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in değişen söylemi kadar MHP Genel Başkanı için kullandığı ifade çok tepki çekecek görünüyor. Özel, "Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından dün olumlu sinyaller vermişti. Bugün FOX TV ekranlarında İlker Karagöz ile Çalar Saat programına çıkan Özgür Özel'in 'olumlu' havası gitmiş görünüyordu. Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli için kullandığı "180 derece döndü" söylemi ise kavga çıkaracak türdendi. İşte Özgür Özel'in o açıklamaları;

Bahçeli öyle bir siyasetçi

-Biz diyoruz ki mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz. İkincisi efendim bir yerlerde karar verilmiş derin devlet varmış düğmeye basmışlar, devlet bey ne derse devlet onu yaparmış falan. Ben bu kadar inorganik bir siyasetçinin parçası değilim.

-Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem.

-Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir."

-"Bizim bugün söylediğimiz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclistir. Komisyon kurulmalı, bu komisyon yasal düzenlemeleri yapmalı. Toplumsal mutabakat aranacaksa o Meclis’te kurulacak masaya komisyonlara mutlaka başka şehit aileleri bu süreçten zarar görmüşlerin katılıp bu insanların olurunun alınması lazım."

-Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bundan bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış hesap şu; iktidar medyasında kendince bir bayram havası var, meseleyi kendilerince meselenin kahramanları var. Kardeşim bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder ama algı operasyonlarıyla yanlış yapılmasın.

-"Bizim çizdiğimiz çerçeve bu meclis başkanının inisiyatif alması doğru olur mutlaka bir hazırlık komisyonu davet edilerek, herkesin sandalyesi olsun görüşleri alınmalı. Bizim 10 kişilik bir komisyonumuz var.

-"Ben Sırrı Beye sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaletinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama varsa biz orada olmayız.

PKK bildirisindeki Lozan kısmı

-"Dünkü açıklamamızda da Lozan’a nasıl bir önem atfettiğimizi hatırlattık. Benden kimse 45 yıl boyunca terör yapmış biz tapu senedimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisinin 45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısında terör eylemleri yapmış olan askerini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olarak ben kendimi kılacak değilim.

-Bu bildirinin iki muhatabı var; Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan. O bildiri Milli İstihbarat Teşkilatı’nın onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil, kelimeleri müzakere ediyorlar. O kongrenin bittiği günden itibaren…



- Kelime kelime müzakere edilen süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık içinde olanlar yanıtlayacak. Biz o tabu senedini Lozan’dan söke söke almış partiyiz. Şimdi o tapu senedini kendilerine emanet hükümet ellerindeyken terör örgütüyle yaptıkları görüşme sonunda metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara sorulsun.

Bu bildirinin altında imzaları var

-Millet o açıklamayı Abdullah Öcalan’ın kurduğu ve kongresini yapan o açıklamayı devletin satır satır bildiğini, o bilmeden ilan edilmeyeceğini bu millet biliyor. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan’ın parafı varsa Devlet Bahçeli ve Erdoğan’ın imzası var.

Bize rağmen yapamazlar

-Bundan sonra yeni bir anayasa süreci işletemezler. Cumhuriyet Halk Partisi tutumunu çok net olarak ortaya koyuyor. Bize rağmen burada bir anayasa süreci işletemezler. Biz buradayız hem barışın güvencesiyiz hem Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün güvencesiyiz.