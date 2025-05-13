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Daikin, split klimalarda 6 yıla kadar garanti kampanyası başlattı

Daikin, split klimalarda 6 yıla kadar garanti kampanyası başlattı

Daikin, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte split klima ürün grubu için yeni bir garanti kampanyasını devreye aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak yeni garanti kampanyası kapsamında, Siesta Sensira modeli hariç tüm Daikin markalı duvar tipi ve yer tipi split klima iç ve dış üniteleri tam 6 yıl boyunca garanti altına alınacak.

Mini Sky Air iç üniteler de dahil olmak üzere hafif ticari tip split klimaların iç ve dış ünite ile aksesuarlarında 3 yıl garanti sunan Daikin, inverter teknolojisiyle enerji verimliliği sağlarken, düşük ses seviyesiyle de kullanıcı konforunu artırıyor.

Gelişmiş filtreleme sistemleriyle daha temiz ve sağlıklı bir iç hava kalitesi sağlayan cihaz, kompakt yapısı ve sade tasarımıyla yaşam alanlarına uyum gösteriyor.

Hava temizleme cihazları için de özel bir kampanya başlatan Daikin, cihazların ev ve iş ortamlarındaki havada bulunan toz, polen, alerjen ve kötü kokuları azaltmaya yardımcı olduğunu kaydetti. Mayıs sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında, şirketin internet sitesinden yapılan alışverişlerde MC30Y modeli 9 bin 490 liradan, MC55W modeli ise 12 bin 990 liradan satışa sunuluyor. Tüm hava temizleme cihazları için ise 1 Nisan 2026'ya kadar 6 yıl garanti imkanı bulunuyor.

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