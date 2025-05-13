Doğurganlık hızı düşüyor, nüfus yenilenme eşiğinin altında

TÜİK verilerine göre doğurganlık hızı 1,48’e geriledi; nüfusun yenilenme eşiği 2,10’un altında kalan il sayısı 71’e çıktı. Yalnızca Şanlıurfa 3 çocuk ortalamasını koruyarak nüfusunu yenileyebiliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait doğum istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, geçen yıl Türkiye’de 937 bin 559 bebek dünyaya geldi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı kız oldu.

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,48’E GERİLEDİ

Toplam doğurganlık hızı 2024 yılında 1,48 çocuk olarak hesaplandı. Bu değer, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,10’un oldukça altında kalırken, doğurganlık hızındaki düşüşün 2014’ten bu yana kesintisiz sürdüğü gözlemlendi. 2001 yılında 2,38 olan bu oran, 2024 itibarıyla yüzde 38 düşüş göstermiş oldu.

SADECE ŞANLIURFA NÜFUSUNU YENİLEYEBİLİYOR

Verilere göre, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,28 çocukla Şanlıurfa oldu. Şırnak (2,62) ve Mardin (2,32) onu izlerken, Bartın ve Eskişehir gibi illerde bu oran 1,12’ye kadar düştü. Türkiye genelinde 71 ilde doğurganlık hızı 2,10’un altında kaldı.

AB ORTALAMASININ ÜZERİNDE AMA RİSK ARTIYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye, 2024 yılında Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında doğurganlık hızında 1,48 çocukla dokuzuncu sırada yer aldı. AB ortalaması ise 2023 yılı itibarıyla 1,38 çocuk seviyesindeydi.

EĞİTİM VE KENTLEŞME DOĞURGANLIK EĞİLİMİNİ ETKİLİYOR

Doğurganlık oranları annenin eğitim seviyesine göre farklılık gösterdi. Okuma yazma bilmeyen ya da okul bitirmemiş kadınların doğurganlık hızı 2,65 olarak belirlenirken, yükseköğretim mezunu kadınlarda bu oran 1,22’ye kadar düştü.

Kentleşme düzeyi de belirleyici bir etken oldu. Yoğun kentlerde doğurganlık hızı 1,39, orta yoğunlukta kentlerde 1,58, kırsal bölgelerde ise 1,83 olarak ölçüldü.

KABA DOĞUM HIZI 23 YILDA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Kaba doğum hızı da ciddi bir düşüş kaydetti. 2001’de binde 20,3 olan oran, 2024 yılında binde 11’e geriledi. Bu da bin kişiye düşen doğum sayısının yaklaşık yarıya indiğini ortaya koydu.

DOĞURGANLIK İLERİ YAŞLARA KAYDI

Yaşa özel doğurganlık hızlarında da dikkate değer değişimler yaşandı. 2001’de doğurganlığın en yoğun olduğu yaş grubu 20-24 iken, 2024’te bu grup 25-29 yaş aralığına kaydı. Erken yaşta doğum oranları da düşüş gösterdi. 15-19 yaş aralığında doğurganlık hızı 2001’de binde 49 iken, 2024’te binde 10’a indi.