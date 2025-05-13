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Nissan kemer sıkıyor! 11 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Nissan kemer sıkıyor! 11 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta 11 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

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Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin hedeflerini yeniden değerlendirerek yeni maliyet tasarrufu önlemi kararlaştırdığı belirtildi.

Bu kapsamda, şirketin sabit ve değişken maliyetlerini toplamda 500 milyar yen (3,4 milyar dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, 2027’ye kadar fabrika sayısının da 17'den 10'a düşürüleceği vurgulandı.

Maliyetleri azaltma hedefinde küresel çapta daha fazla işten çıkarmaların olacağının aktarıldığı açıklamada, “Nissan, 2024 ve 2027 mali yılları arasında, daha önce açıklanan 9 bin kişilik azaltmayı da içerecek şekilde işgücünü toplam 20 bin kişi azaltmayı hedeflemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Nissan dünya genelinde 133 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

ABD ve Çin'deki zayıf satışlar karşısında işleri sarsılan Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, geçen hafta yeni bir batarya fabrikası kurma planını iptal etmişti.

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