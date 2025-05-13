Evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu öldü! O itfaiye eri hakkında flaş karar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Abone ol
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.
T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.