HDK soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı verildi. Mahkemede savunma yapan Aydınlar, kendisine yönelik itibar suikasti gerçekleştirildiğini belirterek "Ben 25 yıldır bu ülkede yüzlerce konser vermiş 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Evime gece girilerek apartman görevlimizin gözü önünde pijamalarımla gözaltına alındım" dedi.

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Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Aydınlar’ın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Çağlayan’daki duruşmaya Aydınlar ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sonrası savunma yapan Aydınlar, evine yapılan baskını şu sözlerle anlattı:

“Sayın başkan öncelikle gerçekten yanımda olan davamıza gelen herkese teşekkür ederim. Şundan başlamak istiyorum 18 Şubat’ta iki çocuğumla yalnız yaşadığım evimde özel timlerin dahil olduğu operasyonla kıyafetimi giyinmeme dahi izin verilmeden alnıma silah dayatılarak ve aynı şekilde oğluma da böyle davranıldığını gördüm.”

'İTİBAR SUİKASTİ GERÇEKLEŞTİ'

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre; baskın sırasında yaşananları anlatan Aydınlar, şu ifadeleri kullandı:

“Aynı şekilde kızım da üzerine giymek için gittiği kameralarla odasına girdiler. Ben büyük baskına uğradım. Ben bir kere dahi ifadeye gitmemezlik yapmamışım her şekilde çağrıldığında çok rahat ulaşılabilecek bir insanım. Ben 25 yıldır bu ülkede yüzlerce konser vermiş 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Evime gece girilerek apartman görevlimizin gözü önünde pijamalarımla gözaltına alındım çok ciddi anlamda itibar suikasti gerçekleşti. Evimin yakınında bu kadar karakol olması benim hiçbir şekilde örtüyle bağım yok.”

Aydınlar, sorgulamada kendisine sadece HDK binasında bulunan bir dosyada adının geçtiğinin sorulduğunu belirtti:

“Bana sorulan tek bir soru vardı. HDK binasında bir aramada dosyasında adım geçiyor. Kağıthane belediye başkan adayı olarak geçiyor. Ben aday olmadım HDK üyesi değilim. Ancak devri daim olsun Sırrı Süreyya Önder’le birlikte HDP’nin İstanbul eş başkan adayları olarak seçimlere girmiştim. Sırrı abimiz çok üzülüyorum, ben cenazesine katılamadım.”

Sözlerine duygusal ifadelerle devam eden Aydınlar, şöyle konuştu:

“Sevdiklerim öldü, Sırrı Süreyya Önder öldü, Volkan Konak öldü, Edip Akbayram öldü gidip veda edemedim. Benim seçme ve seçilme hakkım sorgulanıyor. Benim bir dijital kayıtta adımın geçmesi sonucu ben buradayım ben HDK üyesi değilim. Ben HDP'de İstanbul Belediye Başkan adaylığım oldu. Bunların dışında bir şey yok. HDK yasal bir parti zaten benim orayla öyle bağlantım olmadı.”

'3 AYDIR HAKSIZ HUKUKSUZ YERE TUTUKLUYUM'

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesini isteyen Aydınlar, savunmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yeni Yaşam gazetesi yasal bir gazetedir ve ben yorum dahi yapmamışım onların paylaşımına. Ben tırnaklarımla bu zamana kadar geldim. Ben sanatla mücadele ediyorum. Bu şekilde iki çocuğumu büyüttüm. Ben üç aydır tutukluyum, haksız ve hukuksuz yere tutukluyum. Benim üç aydır yapamadığım işler var. İki çocuğunu tek başına bakan bir kadınım. Ben mesleğimden oldum. Üç aydır konser yapamıyorum. Ben mesleğim dışında bir şey bilmiyorum. Bağlamam, sazım, sözüm, benim başka bir şeyim yok. Örgüt üyeliği ile yargılanacağım aklıma gelmezdi. Tahliyemi talep ediyorum.”