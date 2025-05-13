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İran'dan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'dan PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bekayi, söz konusu kararı, şiddeti reddetme ve güvenliği güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bekayi, "Bu sürecin tamamlanmasıyla, Türkiye ve bölgedeki istikrar ile huzurun artmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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