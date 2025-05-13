20 yaşındaki Arzu intihar etti! Eşi ve kayınvalidesine şok gözaltı!
ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde iki gün önce intihar ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Arzu Ay'ın eşi, "eşe karşı eziyet" iddiasıyla tutuklandı. Bir çocuk annesi Arzu Ay evinin yanındaki ağaca kendini asmıştı.Abone ol
ORDU Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mayıs'ta intihar ettiği ileri sürülen 20 yaşındaki Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay ile kayınvalidesi Kıymet Ay'ı Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen zanlılardan Cihan Ay, "eşe karşı eziyet" suçlaması ve cinayet şüphesiyle tutuklanıp Ünye cezaevine gönderildi. Kayınvalide Kıymet Ay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Ağaçta asılı bulunmuştu
1 çocuk annesi olan genç kadın evinin yanındaki ağaçta asılı olarak bulunmuştu. Arzu Ay'ın cenazesi otopsiye gönderilmişti.