Elektrikli uçan araba trafiğe çıkıyor! Tarih belli oldu, 1 saatlik yol 1 dakikaya düşecek
"İki kişilik elektrikli uçan araba"nın ilk insanlı testi başarıyla gerçekleşti.Yüzde 85 yerlilik oranına ulaşan araç gelecek yılın sonuna kadar İstanbul semalarında görülecek. Aircar 350 kilogram ağırlığında ve 2026 yılında piyasaya çıkacak. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a arabayla 1 saat süren yol Aircar ile 1 dakikaya düşecek.
AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş'nin kurucusu Eray Altunbozar, AA muhabirine 2017'de yapay zeka teknolojileri, batarya ve kompozit malzemeler üzerine çalışmalara başladıklarını ve son 5 yıldır ciddi ilerlemeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracıyla ilgili çalışmalara başladıklarında dünya genelinde bu alanda 6 firmanın faaliyeti bulunduğunu belirten Altunbozar, "Bugün geldiğimiz noktada yine ilk 5'teyiz diyebiliriz. Bulunduğumuz noktadan memnunuz. İnsanlı testlere başladık. Çalışmalarımız da devam edecek. Sistemi daha da güvenli yapmak için çalışmalar devam edecek." dedi.
"Biz elimizden geleni yapıyoruz. Planlamamız iki yıl içerisinde aracımızı İstanbul semalarında uçurmak." diyen Altunbozar, İstanbul'da yoğunluk yaşanan bir bölgede Aircar kullanıcısının 60 kilometrelik mesafeyi yarım saatte katedebileceğini söyledi.
Altunbozar, otomobille gidildiğinde bu mesafeyi geçmenin yerine göre 4 saate kadar çıkabildiğine işaret ederek, "Kısa hatlarda, trafiğin çok olduğu birkaç kilometrelik alanda kişi Aircar'a binip kısa süre içerisinde istediği noktaya gidebilecek. İstanbul'u yaşanabilir hale getirebilecek bir teknoloji olacak. Çok kolay görünüyor olabilir ama gerçekten öyle değil. Kullandığımız teknolojide dünyanın en iyileri bazen yetmiyor, kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Uçan araba en zor, ileri ve dünyayı değiştirecek teknolojilerden biri." diye konuştu.
Aircar'ın 350 kilogram ağırlığında olduğunu ve 40 kilovatlık batarya bulunduğunu dile getiren Altunbozar, otomobillerde bu bataryanın 1500 kilogram ağırlıkta kullanıldığını kaydetti. Altunbozar, araçlarında daha hafif ve yüksek kapasiteli bataryalar da kullandıklarını, kendi geliştirdikleri yazılımların olduğunu ve donanımları da geliştirmeye başladıklarını kaydetti.