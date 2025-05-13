Elektrikli uçan araba trafiğe çıkıyor! Tarih belli oldu, 1 saatlik yol 1 dakikaya düşecek

Altunbozar, otomobille gidildiğinde bu mesafeyi geçmenin yerine göre 4 saate kadar çıkabildiğine işaret ederek, "Kısa hatlarda, trafiğin çok olduğu birkaç kilometrelik alanda kişi Aircar'a binip kısa süre içerisinde istediği noktaya gidebilecek. İstanbul'u yaşanabilir hale getirebilecek bir teknoloji olacak. Çok kolay görünüyor olabilir ama gerçekten öyle değil. Kullandığımız teknolojide dünyanın en iyileri bazen yetmiyor, kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Uçan araba en zor, ileri ve dünyayı değiştirecek teknolojilerden biri." diye konuştu.