Fenerbahçe peşindeydi Juventus'tan Dusan Vlahovic açıklaması

Juventus'un Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Sırp forvet Dusan Vlahovic hakkında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe gelecek sezon için kadrosuna yapacağı santrafor takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, sarı lacivertli takımın gündemine Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in de geldiği iddia edildi.

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vlahovic'in takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını cevapladı.

Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Dusan Vlahovic, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak mı?" sorusunu "Şu an bunu bilmiyorum. Onun hakkında bütün kararlar için sezonu sonunu bekliyoruz" diye yanıtladı.

Cristiano Giuntoli, "Fenerbahçe, Vlahovic ile ilgileniyor mu, biliyor musunuz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Fenerbahçe ile Vlahovic için konuşmadım" sözleriyle yanıt verdi.

Juventus ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Vlahovic, bu sezon forma giydiği 39 maçta takımına 14 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.