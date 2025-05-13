Şekerbank'tan eczacılara özel kampanya

Şekerbank, sunduğu yeni kampanyayla eczacı müşterilerini farklı avantajlarla destekliyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, meslek gruplarına yönelik finansal çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 250 bin lira ve üzeri SGK ödemelerini banka aracılığıyla gerçekleştiren eczacılar, aylık 1000 lira bonus promosyonun yanı sıra 6 ay ödemesiz dönem ve 60 aya varan vadelerle finansmandan faydalanabiliyor.

Bankanın eczacı müşterileri, böylelikle nakit akışlarını güçlendirmenin yanı sıra kampanyaya özel birçok fırsattan da yararlanabiliyor.

"Ecza Bonus Kart" 1 yıl ücretsiz sunulurken, ilk 3 ay boyunca POS aidat istisnası, aylık 150 bin lira ciroya kadar 0 komisyon imkanı ve 10 yapraklı çek karnesi ücretsiz sağlanıyor. Ayrıca internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılan EFT/havale işlemlerinden masraf alınmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, eczacıların finansal ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını belirterek, hayata geçirdikleri kampanyayla müşterilerin yanında olmaya devam ettiklerini aktardı.

Üst, SGK ödemelerini Şekerbank'a taşıyan eczacılara kredi imkanının yanı sıra özel fırsatlar da sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eczacılarımıza ayrıcalık tanıyarak, sağlık sektörüne sağladığımız desteği güçlendiriyoruz. Müşterilerimizin işlerini büyütme yolculuklarında finansal yüklerini hafifletmek için meslek gruplarına özel finansal çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz."