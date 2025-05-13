Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da konuştu. "23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır" diyen Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı depreme dirençli hale getireceğiz." şeklinde konuştu. Kurum ayrıca, belediyelere müsilaj uyarısı yaparak "Yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız" dedi.

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Kurum, Bursa Business School'da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, "Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kolektif Vizyon" temasıyla düzenlenen "2. Uludağ Çevre Forumu"nda yaptığı konuşmada, dünyada tüm şehirlerin iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Küresel ölçekte, afetsiz geçen tek bir gün olmadığını belirten Kurum, türlerin hızla yok olduğunu, kasırga, sel, orman yangınları ve kuraklık gibi afetlerin, ekosistemin dengesini alt üst ettiğini anlattı.

Kurum, tarım ve gıda güvenliğinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, "Daha 1 ay önce ülkemizde yaşanan don sebebiyle birçok meyvenin bu yıl hasadında ciddi anlamda verimin düşeceğini hep birlikte gördük. Salgın hastalıklar, artık küresel hale geliyor. İklim göçleriyle bazı şehirler artık insansızlaşıyor. Bununla beraber milyarlarca dolarlık kayıp ve zarar da bunun cabası." ifadesini kullandı.

"Bu duruma sebep olan üretim ve tüketim alışkanlıklarının artık tarihe karışması gerektiğinin herkes farkında. Herkes bunun farkında ama mevcut küresel sisteme ve dünyayı en çok kirleten ülkelere dair duyulan güvensizlik de ortada" diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bir bakıyorsunuz bu işin arkasında tüm ülkeler ortak mutabakat çerçevesinde yer alırken hükümetlerin değişmesi, oradaki iklim politikasını da tamamen değiştirebiliyor. Yaşadığımız savaşlar ve sonrasında çıkan ihtiyaçlar da öncelikleri değiştirebiliyor. Bu manzara karşısında Türkiye olarak, 2016 yılında Paris Anlaşması'nı imzaladık ancak adaletsiz uygulamaları da şerh olarak düştük."

"Doğaya uygun üretim yapmayanlar, ticaretini güçlendiremez"

Kurum, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin çok anlamlı ve değerli olduğuna dikkati çekerek, bu vizyonla hazırlanan eylem planında en fazla ham madde kullanan ve döngüsel ekonomiye geçiş potansiyeli en yüksek sektörleri bilim insanları, sanayiciler ve üreticilerle belirlediklerini anlattı.

Bugün sektörlerin başında, ambalaj, elektronik, bilgi teknolojileri, gıda, inşaat, plastik ve tekstilin geldiği bilgisini veren Kurum, "Bundan sonra üretim modellerimizi değiştirmek, güncellemek durumundayız. Eski yöntemlerle ürettiğiniz ürünlerin pazarda karşılığı yok. Ben, açık ve net söylemek zorundayım. Bugünün koşullarında, karbon emisyonunu hesap etmeyenler, çevreye, doğaya uygun üretim yapmayanlar, ticaretini güçlendiremez ve hatta sürdüremez." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemi için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Kızılcahamam'dan sonra Sakarya'yı da depozito sistemimiz için pilot il belirledik. Böylelikle bu sistemi 81 ile yayarak geri dönüşümde hem vatandaşımızın hem çevremizin kazanacağı bir sürece girmiş olacağız. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi sürdürecek ve 2053 yılına kadar alüminyumdan çeliğe, çimentoya kadar birçok sektörde emisyon azaltımı sağlayacağız."

Havayı daha temiz, ülkeyi daha yaşanabilir hale getireceklerinin altını çizen Kurum, "Bir taraftan da üretimimize devam edeceğiz. İthalatımızın büyük oranda enerjiden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle enerji sektöründe, yenilenebilir enerjinin payını 2035'te yüzde 65'e çıkaracağız. Tüm bu çalışmaların yardımıyla aslında iklim değişikliği sürecini bir bakıma fırsata çevirerek, sanayicisinin iklim finansmanına erişimini kolaylaştırmış, her alanda büyümesini ve kalkınmasını en yüksek noktaya taşımış, canlı cansız tüm doğal varlıklarını gözü gibi koruyan bir Türkiye'ye ulaşacağız." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine beklemeden, 2053'ten çok daha önce ulaşacak. Türkiye Yüzyılı, yeşilin, mavinin ve doğa korumanın da yüzyılı olacak" diyen Kurum, hep birlikte verilen mücadeleyle geleceğe çok daha güzel bir Türkiye bırakılacağını söyledi.

Belediyelere müsilaj uyarısı: "Yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız"

Kurum, Marmara Denizi'nde yeniden müsilajın yeniden görülmesine de değinerek, Bakanlık olarak, müsilaja karşı belediyelerle yapılan eylem planına sadık bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Eylem planını beraber hazırladıkları belediyelerin, vazifelerini yeterince yerine getirmediğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Bekleyecek zaman kalmadı. Buradan çıkınca Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde incelemelerde bulunacağız. Bu doğa harikalarını korumakta kararlıyız. Kilometrelerce uzunluktaki tüm bu doğal alanlarda çevre kirliliğine sanayicisi de belediyesi de orada üretim yapanları da bu hususta dikkat edecek, burada biz kirliliğe asla izin vermeyeceğiz. Biz, bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Burada bir bahane yok. Bu nedenle tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun bir şekilde yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız."

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayacağız"

Kurum, milli güvenlik meselesi olarak gördükleri depremi şehirlerden ve vatandaşların gündeminden bir an önce çıkarmak istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ettiklerini belirten Kurum, 201 bin konutu 2 yıl bitmeden depremzedelere teslim ettiklerini hatırlattı.

Bakan Kurum, 250 bininci konutun anahtarlarını da gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta teslim edeceklerini belirterek, "İnşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza söz verdiğimiz 453 bin konutu tamamlayarak evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

"Marmara'ya odaklanacağız"

Deprem bölgesindeki çalışmalar bittikten sonra başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Marmara, ülke üretiminin ve istihdamının yüzde 50'den fazlası. Yani Marmara'ya hepimizin gözü gibi bakması lazım. Deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere hızlıca Marmara'daki illerimize aktaracağız. 23 Nisan'daki İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli de etkilendi. Ekonominin yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak bir deprem Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Bu vesileyle her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum. Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin, özel sektörümüzün en öncelikli, sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Nasıl 6 Şubat sabahı el ele verdiysek şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı ve şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz."

Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin de "Ben inanıyorum ki bu kararla birlikte Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak girecektir. PKK terör örgütünün silah bırakması bu milletin iradesinin, kararlılığının ve kardeşliğinin zaferidir. Biz bu topraklarda 1000 yıldır biriz, beraberiz." dedi.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu dile getiren Kurum, "Hepimiz bu süreçte dostça, kardeşçe üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yapacağız. Bu cennet vatanın ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu, huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir dönem için tüm gücümüzle çalışacağız ve daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Marmara, daha güçlü bir Bursa için durmayacağız." diye konuştu.

Programda Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da katılımcılara hitap etti.