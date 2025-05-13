Görüntüler kahretmişti! Sultanbeyli'de aracın ezdiği kız çocuğu toprağa verildi
Sultanbeyli'de hafif ticari aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.Abone ol
Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'nde dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yatan ve yoldan geçen hafif ticari aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitiren E.Y. için Çuvalcıoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine, E.Y'nin ailesi, yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.
Kız çocuğunun cenazesi, kılınan namazın ardından Teferrüç Mezarlığı'nda defnedildi.
Olay: Sultanbeyli'de dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yatan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden, yoldan geçen hafif ticari araç geçmişti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edilmişti.