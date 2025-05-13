2025 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu açıklandı! İşte alım fiyatı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yaş çay alım fiyatıyla ilgili beklenen son dakika haberi geldi. 2025 yılı çay alım fiyatı 25.44 lira olarak açıklandı. 2024 yılında verilen 2 liralık üretici destek ödemesi ise bu yıl verilmedi. Çay üreticisi bu yıl için 35 lira istiyordu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yaş çay alım fiyatıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 2025 yılı için yaş çay alım fiyatı 25.44 lira oldu. 2024 yılında yaş çay alım fiyatı 17 liraydı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2 lira da üretici desteği vermişti ve toplam rakam 19 lira olmuştu.

Tarım Bakanlığı X hesabından böyle duyurdu

Geçen yıl verilen 2 liralık üretici desteği bu yıl bulunmuyor. 2025 yılı yaş çay alım fiyatını Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından 'hayırlı ve bereketli olsun' diyerek duyurdu.

2025 yılı yaş çay alım fiyatı 25.44 lira olarak açıklanırken, bu rakam çiftçiyi pek memnun etmedi. Üretici yaş çay alım fiyatı için 35 lira istiyordu.