B sınıfı ehliyeti olanlar aman dikkat! Artık her yıl zorunlu olacak

B SINIFI EHLİYETLERE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği, 75 yaş üzeri sürücülere yönelik ehliyet kısıtlamaları, Türkiye'de de İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmeye başlandı. Mevcut uygulamada 65 yaşını geçen sürücüler, ehliyet yenilemelerinde her üç yılda bir sağlık kontrolünden geçiyor. 80 yaşın üzerindekiler ise bu muayeneyi iki yılda bir yaptırmak zorunda. Ancak yaşlı sürücülerin karıştığı trafik kazalarının artması, bu sürelerin gözden geçirilmesine neden oldu.