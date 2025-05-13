Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, yerin 12,8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 13 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.49'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 12,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar gelmediği, depremin çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildiği belirtildi. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini ve şu an için herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.