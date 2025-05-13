BIST 9.700
DOLAR 38,76
EURO 43,22
ALTIN 4.044,51
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, yerin 12,8 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi.

Abone ol

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 13 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.49'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 12,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar gelmediği, depremin çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildiği belirtildi. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini ve şu an için herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti! İşte Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti! İşte Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza
Bakan Tunç duyurdu! Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Tunç duyurdu! Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
PKK bildirgesinde adı geçmişti Ahmet Özal'dan Turgut Özal iddiası
PKK bildirgesinde adı geçmişti Ahmet Özal'dan Turgut Özal iddiası
2025 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu açıklandı! İşte alım fiyatı
2025 yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu açıklandı! İşte alım fiyatı
Görüntüler kahretmişti! Sultanbeyli'de aracın ezdiği kız çocuğu toprağa verildi
Görüntüler kahretmişti! Sultanbeyli'de aracın ezdiği kız çocuğu toprağa verildi
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki!
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki!
Kale Kilit, Suriye'de düzenlenen Yapı ve İnşaat Fuarı'na katıldı
Kale Kilit, Suriye'de düzenlenen Yapı ve İnşaat Fuarı'na katıldı
ABD ile Çin anlaştı Pekin Boeing'e kapıyı araladı
ABD ile Çin anlaştı Pekin Boeing'e kapıyı araladı
20 yaşındaki Arzu intihar etti! Eşi ve kayınvalidesine şok gözaltı!
20 yaşındaki Arzu intihar etti! Eşi ve kayınvalidesine şok gözaltı!
Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür
Bakan Murat Kurum: Belediyelerin ve özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğu kentsel dönüşümdür
Fahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz
Fahrettin Altun: 'Terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz