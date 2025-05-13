Bakan Tunç duyurdu! Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşerek danışmanlık hizmeti alabileceklerini açıkladı.

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Cezaevlerinde yeni bir döneme geçiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni düzenlemeleri duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler" dedi.

"DANIŞMANIK HİZMETİ ALABİLECEKLER"

Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik" açıklamasında bulundu.