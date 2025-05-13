Fuat Uğur'dan iddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada

TV100 yazarı Fuat Uğur, son yazısında "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Fuat Uğur, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen, kurucusunun Süleyman Hilmi Tunahan olduğu dini oluşuma ilişkin olarak bir iddiada bulundu.

"Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz"

Uğur, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecek.

Bu yürüyüşte hırsızlıkla, yolsuzlukla sermaye toplayıp ülkenin kaderine el koymaya çalışanlara ve onların yardakçılarına yer yok.

FETÖ terör örgütünün yok edilmesinin ardından Adnan Oktar grubunun, Kuytul grubunun da üzerine yüründü. Şimdi Süleymancıların sırada olduğunu bütün devlet yetkililerinden işitiyoruz. BND, CIA ve Mossad tarafından yemlenen, güdülenen, aparat olarak kullanılan, dini kuruluş adı altında ülkenin altına dinamit döşeyenler için yolun sonu görünüyor."