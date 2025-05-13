DEM grupta Tuncer Bakırhan: 'Ertelemek haramdır' deyip bayramdan önce istedi

PKK'nın fesih kararının ardından ilk grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı'ndan önce 'somut ve güven artırıcı düzenlemeler' istedi. Tuncer Bakırhan, "bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Barış helaldir, ertelemek haramdır' dedi.

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Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi sonrasında DEM Parti ilk grup toplantısını düzenledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi. Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Barış helaldir, ertelemek haramdır'

-İnsani, somut ve güven artıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban bayramını çifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Barışı ertelemek haramdır.

Türkiye halklarına hayırlı olsun

-"Tarihi bir sürecin içindeyiz. Toplum yıllardır bugünlerin hayalini kuruyordu. Toplumun barışa, çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı, bugün o günlerin kapısı aralandı. Türkiye halklarına hayırlı olsun.

-Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla taçlandırırız.

-Biz Kürtler geçmiş yıllarda öyle acılı yıllar yaşadık ki umarım biz de günleri gün olarak yaşar, acısız, kavgasız yaşayacağımız günlere birlikte kavuşuruz. Barış mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımızı minnetle anıyoruz.

Devlet Bahçeli'ye teşekkürler

-Bu süreçte çok önemli açıklamalar yapıldı. Bu sürece katkı sunacak iki önemli açıklama var. Sayın Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı 'Barış havası kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Siyasi ve hukuki adımlarla siyasetin güçlendirilmesi' şeklindeki değerlendirmesini değerli buluyor, bu yapıcı yaklaşımı yürekten destekliyoruz. Aynı şekilde, Sayın Özgür Özel’in 'Kalıcı toplumsal barışın olması; atılacak adımların samimiyetine ve hukukiliğine bağlıdır' tespiti de son derece kıymetlidir. Yürütme erkinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.

Orhun Abidelerindeki yazı...

Orhun Abideleri'nden bir şeyi uyarlayarak anlatmak istiyorum.

Orhun Abideleri aynen şöyle söyler: "Barış aç olanı tok etmek, az olanı çok etmek için büyük bir fırsattır."

-Bu tarihi sürecin gelişmesinde büyük sorumluluk üstlenen en başta Sayın Öcalan'a, çözüm yolunda cesur bir duruş sergileyen Sayın Bahçeli'ye, bu iradeyi sahiplenen Sayın Erdoğan'a ve sürece ilk günden destek sunan Sayın Özel'e, Sayın Davutoğlu'na, Sayın Babacan'a, Sayın Arıkan'a ve tüm muhalefet partilerine de en içten şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Meclis barışın kurucu gücü olsun

-Öcalan ve PKK Meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü gerçeğe dönüşsün. Meclis, barışın kurucu gücü olsun. Tüm erklerin sorumluluk üstlenme ve görevlerini yerine getirme zamanıdır. Silahlar susacaksa, demokratik siyaset konuşmalı; silahlar susacaksa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım. Gelin ikinci yüzyılda cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım. Barış, demokrasi ve hukuk sadece bir kesimin değil, sanki sadece Kürtler haklarına kavuşacağı gibi yapılan tartışmalar yanlıştır. Barış kazanırsa hepimiz kazanacağız.