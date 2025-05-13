BIST 9.694
DOLAR 38,78
EURO 43,13
ALTIN 4.056,17
HABER /  POLİTİKA

PKK'nın feshine Mansur Yavaş 'binlerce şehit verdik' dese de olumlu yaklaştı

PKK'nın feshine Mansur Yavaş 'binlerce şehit verdik' dese de olumlu yaklaştı

PKK'nın fesih bildirisine yönelik açıklamalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisi merak konusuydu. Mansur Yavaş konuştu ve 'Lozan memleketin tapusudur' deyip hukuksal değişiklikler için referandum istedi.

Abone ol

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasına ilişkin olarak, "Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir" diyerek olumlu yaklaşım gösterirken, bazı noktalarda da uyarılarda bulundu. 

Mansur Yavaş, " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir" dedi.

Mansur Yavaş açıklamaları şöyle;

-Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir.

-Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz…

Referanduma götürelim
-Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır.

Lozan vatanın tapusudur
-Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı
İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı
Antalya'da Litvanyalı turistin ani ölümü! Otelde fenalaştı, kurtarılamadı
Antalya'da Litvanyalı turistin ani ölümü! Otelde fenalaştı, kurtarılamadı
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da
Özgür Özel ağız değiştirdi Devlet Bahçeli için 180 derece döndü lafı kavga çıkarır
Özgür Özel ağız değiştirdi Devlet Bahçeli için 180 derece döndü lafı kavga çıkarır
Daikin, split klimalarda 6 yıla kadar garanti kampanyası başlattı
Daikin, split klimalarda 6 yıla kadar garanti kampanyası başlattı
TÜİK Mart 2025 dış ticaret verilerini açıkladı
TÜİK Mart 2025 dış ticaret verilerini açıkladı
Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı!
Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter denize acil iniş yaptı!
QNB Türkiye, Ankara'da yeni genel müdürlük ofisi kurdu
QNB Türkiye, Ankara'da yeni genel müdürlük ofisi kurdu
ŞOK Marketler ilk çeyrekte 54 milyar lira ciro elde etti
ŞOK Marketler ilk çeyrekte 54 milyar lira ciro elde etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "En kritik eşiği geride bıraktık"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "En kritik eşiği geride bıraktık"
Avusturya'yı salladı son sıralarda aldığı takımı ilk 4'e yükseltti
Avusturya'yı salladı son sıralarda aldığı takımı ilk 4'e yükseltti
Bakan Mehmet Şimşek: "Cari açığın tahminimizin altında gerçekleşmesini öngörüyoruz"
Bakan Mehmet Şimşek: "Cari açığın tahminimizin altında gerçekleşmesini öngörüyoruz"