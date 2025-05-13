PKK'nın feshine Mansur Yavaş 'binlerce şehit verdik' dese de olumlu yaklaştı

PKK'nın fesih bildirisine yönelik açıklamalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisi merak konusuydu. Mansur Yavaş konuştu ve 'Lozan memleketin tapusudur' deyip hukuksal değişiklikler için referandum istedi.

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasına ilişkin olarak, "Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir" diyerek olumlu yaklaşım gösterirken, bazı noktalarda da uyarılarda bulundu.

Mansur Yavaş, " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir" dedi.

Mansur Yavaş açıklamaları şöyle;

-Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir.

-Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiçbir koşulda üzemeyiz…

Referanduma götürelim

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır.

Lozan vatanın tapusudur

-Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz.