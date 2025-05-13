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MHP'den sert tepki geldi! Özgür Özel Devlet Bahçeli için öyle bir laf etmişti ki...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'den sert tepki geldi! Özgür Özel Devlet Bahçeli için öyle bir laf etmişti ki...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özel'in, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarına tepki gösterdi. İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in , Bahçeli için sarfettiği sözlere "haddini aşan ifadeler" dedi. Büyükataman, "Özgür Özel, 180 derece dönen siyasetçi arıyorsa aynaya bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel FOX TV canlı yayınında önündeki sehpaya vurup kulağını çekmiş ve MHP lideri Devlet Bahçeli için "180 derece döndü' demişti. Edep sınırlarını aşan bu yorum için MHP kanadından tepki Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan geldi.

Özel'in ifadelerin nezaketle bağdaşmadığını vurgulayan Büyükataman "Siyasi menfaatleri uğruna Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün katıldığı bir televizyon programında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı haddini aşan ifadeler, ne siyasi nezakete sığar, ne de ciddiyetle bağdaşır" dedi. 

 Büyükataman, şunları kaydetti:

-MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, dün ne dediyse bugün de onu söyleyen, hiçbir zaman çizgisinden sapmayan, ilkeli duruşuyla Türk siyasetinde müstesna bir yere sahip 

-Özgür Özel, 180 derece dönen siyasetçi arıyorsa aynaya bakmalıdır. 

-"Düne kadar hiçbir teröristten rahatsızlık duymayan Özgür Özel, bugün terör örgütünün silah bırakmasından mı rahatsızlık duymaktadır? Özgür Özel, 180 derece dönen siyasetçi arıyorsa aynaya bakmalıdır.

-Türk milletinin ve devletinin bağımsızlık mücadelesine ömrünü adayan aziz Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edip emperyalizmin kapısında demokrasi dilenen CHP'dir. CHP'yi yabancı başkentlerin aparatı haline getiren de bizzat kendisidir. Kuruluş ayarlarından dönen, kurucu kadrolarının izinden sapan, bugünkü CHP yönetimidir."

MHP'den sert tepki geldi! Özgür Özel Devlet Bahçeli için öyle bir laf etmişti ki... - Resim: 0

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