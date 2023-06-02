Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı kadın kim? Eski HDP'li Ayhan Bilgen açıkladı...

Eski HDP'li ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında, Selahattin Demirtaş'ın gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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HDP'den ayrılarak Ses Partisi’ni kuran Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube'da yaptığı Perde Arkası programına canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakması üzerine değerlendirmelerde bulunan Ayhan Bilgen, biraz magazin, biraz mizahi olarak Selahattin Demirtaş'ın gönlünde yatan Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu ve Selahattin Demirtaş'ın da bunu duyurduğunu dile getirdi.

HDP sözcüsü ipucu vermişti

HDP Sözcüsü Ebru Günay da "Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı." ifadelerini kullanmıştı.

Başak Demirtaş kimdir?

Başak Demirtaş 1977 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dünyaya geldi. Eşinin 2016'da cezaevine girmesinin ardından Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, yaşadıklarının kendi çocukluğunu hatırlattığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "1982'de babamı götürdüler. Diyarbakır'daydık ve polisler, babamı da almaya gece yarısı gelmişlerdi."

Başak Demirtaş, eşini ziyaret etmek için düzenli olarak Diyarbakır'dan Edirne'ye gitmektedir. BBC'ye, eşinin HDP'nin adayı olarak yarıştığı 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde o sırada hapishadeneki eşinin dışarıdaki sesi olmaya çalıştığını söyledi. Selahattin Demirtaş, 6 Haziran 2018 tarihinde cezaevinden kampanya konuşmasını eşinin telefonuna bağlanarak yaptı.

Eşinin serbest bırakılmasını savunması için 2018 yılında AB Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi. COVID-19 salgını sırasında binlerce mahkûmu serbest bırakacak yasa kapsamına siyasi mahkûmların da alınmaları için kampanya yürüttü.

2019 yılında Stockholm'de düzenlenen "Progressive Alliance" adlı birliğin kongresine katıldı ve eşi Selahattin Demirtaş'a bu birlik tarafından verilen Siyasi Cesaret Ödülü'nü onun adına aldı. Haziran 2020'de, bir Twitter hesabından cinsel sataşmanın hedefi oldu. Bu olay, ülkede bütün siyasi partiler, insan hakları savunucuları ve kadın politikacılar tarafından şiddetle kınandı. COVID-19 krizinde, cezaevi ziyaret takviminin belirsizliği nedeniyle Eylül 2020'de öğretmenlikten istifa etti.

2002'de Selahattin Demirtaş ile evlendi ve bu evliliğinden iki kızı oldu