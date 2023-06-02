BIST 5.116
DOLAR 20,88
EURO 22,46
ALTIN 1.317,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Burdur'da bir genç kız arkadaşlarına baktığını iddia ettiği inşaat işçisini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burdur'da bir genç kız arkadaşlarına baktığını iddia ettiği inşaat işçisini bıçakladı

BURDUR'da 18 yaşındaki genç, kız arkadaşlarına baktığı iddiası ile tartıştığı inşaat işçisini bıçakla yaraladı.

Abone ol

Olay, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki bir binanın önünde 2 erkek ve 2 kız arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan N. (18), inşaatta çalışan Emre A.’nın (22) kız arkadaşlarına baktığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Hasan N., yanındaki bıçakla Emre A.’yı sağ koltuk altı ve göğüs kısmından yaraladı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre A., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Demet Özdemir pembe bikinisiyle poz verdi! Eski eşi Oğuzhan Koç bakın neye kızdı...
Foto Galeri Demet Özdemir pembe bikinisiyle poz verdi! Eski eşi Oğuzhan Koç bakın neye kızdı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktör Farke ile yollar ayrıldı
Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktör Farke ile yollar ayrıldı
Erkek arkadaşı istedi diye bıçak altına yattı hayatını kaybetti
Erkek arkadaşı istedi diye bıçak altına yattı hayatını kaybetti
Kim Min-Jae, Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
Kim Min-Jae, Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
ÖSYM AİS YKS giriş belgesi sorgulama YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
ÖSYM AİS YKS giriş belgesi sorgulama YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı
Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı
İhracata vize engeli! İhracatçılar çok dertli!
İhracata vize engeli! İhracatçılar çok dertli!
Kocaeli, off-road festivaline ev sahipliği yapacak
Kocaeli, off-road festivaline ev sahipliği yapacak
Hakkari'de boyu 5 metreyi bulan karla mücadele
Hakkari'de boyu 5 metreyi bulan karla mücadele
AB ve Orta Asya ülkelerinin liderleri ikinci kez buluştu
AB ve Orta Asya ülkelerinin liderleri ikinci kez buluştu
Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 366 bin liraya geriledi
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için kurban kesildi
Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için kurban kesildi
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile anlaştı