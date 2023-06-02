Demet Özdemir pembe bikinisiyle poz verdi! Eski eşi Oğuzhan Koç bakın neye kızdı...
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliği 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Demet Özdemir ayrılık acısını çabuk unuttu. Demet Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilden bikinili karelerini yayınladı.
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti.
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Haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.
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Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:
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"Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur.
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