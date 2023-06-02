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Erkek arkadaşı istedi diye bıçak altına yattı hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı istedi diye bıçak altına yattı hayatını kaybetti

BREZİLYA'da 40 yaşındaki Lygia Fazio, üç yıl önce kalça kaldırma estetiği oldu. Ancak kimyasal maddelerin kanına karışması nedeniyle geçen ay inme geçirdi. Bir çocuk annesi kadının inme sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı.

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Brezilyalı Lygia Fazio, erkek arkadaşının isteği üzerine 3 yıl önce kalça kaldırma estetiği için bıçak altına yaktı. Ancak bir çocuk annesi Fazio'ya enjekte edilen maddeler, kanına karıştı.

Hastaneye kaldırılan Fazio, tam 3 ay tedavi gördü. Yine de vücudundan o maddeleri atamayan kadın, daha da kötüleşti. Felç geçiren kadın, yeniden hastaneye yattı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 gün önce hayatını kaybeden kadının haberi, Instagram hesabından "Maalesef savaşçımız vefat etti. Bir kez daha desteğiniz için teşekkür ediyoruz" sözleriyle duyuruldu.

Fazio'nun kalça kaldırma ameliyatını yapan doktorun endüstriel silikon ve yasaklı sentetik polimer (PMMA) kullandığı ortaya çıktı.

Lygia Fazio'nun arkadaşlarından biri yaptığı paylaşımla "Arkadaşlar, bu cani doktorlar ne zamana kadar insanlar üzerinde PMMA kullanmaya devam edecek? Bu bir suç! Yasaklanmalı." dedi.

Sentetik polimer, cam yerine kullanılabilen bir reçine ve birçok ticari marka tarafından satışı yapılıyor. Estetik cerrahide, deri altına yumuşak doku dolgu maddesi olarak enjekte ediliyor.

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