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Kocaeli, off-road festivaline ev sahipliği yapacak

Kocaeli, off-road festivaline ev sahipliği yapacak

Kocaeli'de 3-4 Haziran'da "Gebze 1. Off-Road Festivali" düzenlenecek.

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Gebze Belediyesi tarafından organize edilen yarışlar öncesinde, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda araçlar gösteri yaptı.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gereği olan temel çalışmaları aksatmadan gönül belediyeciliği ilkelerine bağlı kalarak kültürel ve sosyal aktivitelere de ağırlık verdiklerini söyledi.

Sosyal etkinlikler kapsamında heyecan dolu ulusal ve uluslararası festivallere ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güner, "Bu kapsamda bu sene ilkini düzenlediğimiz Gebze Off-Road Festivali, ulusal çapta ses getirecek bir etkinlik olacak. 60'ı aşkın off-road grubu, 500'e yakın kamp donanımlı araç ve 100 yarışmacı, bu ekstrem spora gönül veren sporcu arkadaşlarımıza Gebze'de ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar, araç kortejiyle kamp alanına hareket etti.

Yarın Denizli Mahallesi'nde extrem etabıyla başlayacak yarışlar, pazar günü hız etabıyla son bulacak.

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