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Uludağ'da şifalı bitki toplarken kaybolan kişi aranıyor

Uludağ'da şifalı bitki toplarken kaybolan kişi aranıyor

BURSA'da, Uludağ yamaçlarına şifalı bitki toplamak için çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam aranıyor.

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Yıldırım ilçesinde üç arkadaş, Kaplıkaya mevkiinden şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başladı.

Bir süre sonra diğer kişilerin yanından ayrılan Kadir Fidan'ın (74) geri dönmemesi üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Yıldırım Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelinden oluşan 50 kişi, Fidan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, üç iz takip köpeğin de kullanıldığı çalışmalarda, Zeyniler ve Kaplıkaya mevkilerinde Fidan'ı arıyor.

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