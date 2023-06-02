5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi

İSPANYA'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde 5 yerleşim yerinde adayların eşit oy almasından dolayı belediye başkanları "yazı tura atışı"yla belli oldu.Abone ol
İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.
Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.
Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.