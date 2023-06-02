Necdet Ünüvar kimdir, aslen nereli? Necdet Ünüvar kiminle evli, eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Kabinede Sağlık Bakanlığı için adı geçen isimlerden biri de Necdet Ünüvar oldu. 62 yaşında olan Necdet Ünüvar, aslen Adana Ceyhanlı. Necdet Ünüvar'ın eşi ise Sare Ünüvar'dır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Sağlık Bakanlığı için adı geçen Necdet Ünver oldu. Bu gelişme sonrasında Necdet Ünver'in hayatı merak edildi. 62 yaşında olan Necdet Ünüvar, aslen Adana Ceyhanlı. İlkokulu Adana’da, ortaokul ve Liseyi Mersin’de, Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladı. Necdet Ünüvar'ın eşi ise Sare Ünüvar'dır. Necdet Ünüvar, k Üniversitesinde tamamladı. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem AK Parti'den Adana milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı.

Necdet Ünüvar kimdir?

Necdet Ünüvar, 6 Haziran 1960’ta Adana Ceyhan’da doğdu. İlkokulu Adana’da, ortaokul ve Liseyi Mersin’de, Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladı.

Tıp Doktoru olarak Mardin’de mecburi hizmet sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önce İç Hastalıkları ihtisasını, daha sonra Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisasını tamamladı.

Atatürk Üniversitesinde 1996 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 12.12.2002-08.05.2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi.

6 Araştırma Komisyonunda görev yaptı: 3’ünde Başkanlık (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 Komisyonda Başkanvekilliği (Kayıp Çocuklar), 2 Komisyonda Üye olarak görev yaptı.

23. ve 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı. 24. Dönemde 31.01.2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. 26. Dönemde aynı Komisyon Başkanlığına bir kez daha seçildi.

Aynı zamanda 7 yıl Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Çalışmalarından dolayı 04 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Azerbaycan’ın en büyük nişanı olan “Devlet Dostluk Nişanı” verildi.

Özellikle Sağlık, Bilişim, Türk Dünyası ve bilhassa Azerbaycan ile ilişkiler ve Uyuşturucu ile mücadele alanında çok yoğun çalışmalar yaptı. Uyuşturucu ile Mücadele Kurul Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyeliğine atandı. 14.08.2020 tarihli 31213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.