Bahadır Yenişehirlioğlu aslen nereli, kimdir? Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu dizileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Kabinede yemin edecek isimlerden biri de AK Parti Manisa milletvekili, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu olacak. Peki Ak Parti Grup Başkanvekili olan Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bahadır Yenişehirlioğlu kiminle evli?

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28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin sonuçları Resmi olarak YSK tarafında açıklanadı. Meclis'in yeni vekillerinden biri de AK Parti Manisa milletvekili, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Aslen Manisa Akhisarlı olan Bahadır Yenişehirlioğlu 61 yaşında. Sevda Kuşun Kanadında, Barbaroslar Akdeniz Kılıcı, Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol alan Bahadır Yenişehirlioğlu Canan Yenişehirlioğlu ile evli. Neyir Yenişehirlioğlu adında bir kızı var.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Akhisarlı Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti Grup Başkanvekili oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa / Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur.

2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.